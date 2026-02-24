Bastoni Inter tra il rinnovo e il possibile addio | il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto

Il Barcellona ha messo Bastoni Inter nella lista dei desideri per l’estate, motivato dalla sua buona stagione e dal desiderio di rafforzare la difesa. La società catalana valuta un possibile trasferimento, mentre l’Inter cerca di negoziare il rinnovo del contratto. Bastoni, che ha ricevuto diverse offerte, si prepara a decidere il suo futuro nelle prossime settimane. La trattativa tra le due parti resta aperta, con i dettagli ancora da definire.

Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da MorettoIl Barcellona ha deciso di puntare a Bastoni, spinto dalla volontà di rafforzare la difesa.

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniL’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto.

