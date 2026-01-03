Resident Evil Requiem 4 milioni di giocatori hanno aggiunto il gioco alla lista dei desideri
Resident Evil Requiem ha raggiunto oltre 4 milioni di inserimenti nelle liste dei desideri a livello globale, confermando l’ampio interesse dei giocatori prima del suo rilascio. Capcom sottolinea come il titolo sia tra i più attesi dell’anno nel settore videoludico, suscitando grande attenzione tra gli appassionati. Questo dato evidenzia l’importanza del franchise e le aspettative crescenti per il nuovo episodio.
Resident Evil Requiem si conferma come uno dei titoli più attesi dell’anno per il mercato videoludico: Capcom ha annunciato che il gioco ha superato quota 4 milioni di inserimenti nelle liste dei desideri a livello globale, un dato che riflette un interesse molto elevato ancor prima del debutto. Il risultato è stato condiviso direttamente dagli account social ufficiali della serie, accompagnato da un messaggio di ringraziamento alla community. Ricordiamo inoltre che l’uscita del gioco è ormai vicina, con meno di due mesi che separano il pubblico dal lancio, visto he il lancio è previsto per il 27 febbraio su tutte le principali piattaforme di nuova generazione e PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it
