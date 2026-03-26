Nel 2025, nel centro commerciale di San Donato, è stato aperto DesTEENazione, un centro che offre agli adolescenti uno spazio dedicato a socializzare, studiare e divertirsi. L’area è pensata per essere un ambiente sicuro e multifunzionale, con aree dedicate alle attività ricreative e agli studi. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti del quartiere e operatori del settore giovanile.

Nel 2025, nel centro commerciale di San Donato, è stato inaugurato DesTEENazione: uno spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti per socializzare, studiare e divertirsi in sicurezza. Per approfondire il progetto, abbiamo intervistato il coordinatore strategico programmatico Marco Sabadini. Questo spazio è stato realizzato con i fondi dell’ Unione Europea? "Sì, il progetto è finanziato dall’UE tramite l’ FSE+ e dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esistono altri 92 centri simili in tutta Italia". Quali valori delle politiche di coesione volete promuovere? "Incentivare il benessere dei ragazzi tra 11 e 21 anni con una nuova visione delle politiche giovanili ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - DesTEENazione: un centro per promuovere il benessere giovanile

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