Promuovere il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni | la Provincia tra i protagonisti del progetto Angoli

La Provincia si impegna per coinvolgere le nuove generazioni. Ha aderito al progetto Angoli, che punta a promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani fuori dai contesti tradizionali. Il progetto, tra i vincitori del bando nazionale “Province x giovani”, mira a creare spazi e opportunità per i giovani, aiutandoli a uscire dall’isolamento e a partecipare attivamente alla vita locale.

Il progetto Angoli (Attivazione neet e giovani oltre i luoghi informali è risultato tra i progetti vincitori e finanziati del bando nazionale “Province x giovani”. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Unione province d’Italia in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

