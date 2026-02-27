LIVE Skicross Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA | Deromedi e Zorzi ai quarti out Tomasoni! Galli cerca la semifinale femminile

Durante la gara di skicross della Coppa del Mondo a Kapaonik, Deromedi e Zorzi sono approdati ai quarti di finale, mentre Tomasoni è stato eliminato. Galli cerca di raggiungere la semifinale femminile, con la francese Grillet Aubert che mira al secondo posto e cerca di superare la sua avversaria. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

12.34 Smith vince la bagarre con Berger Sabbatel ma possono sorridere entrambe visto che gareggeranno nella semifinale dove sarà presente anche la nostra Jole Galli! 12.33 Ottima partenza di Smith che va subito avanti, ma con lei c'è Berger Sabbatel. Arretrate Baller Baz e Lack. 12.32 Ultima batteria! Dopo l'uscita di scena della campionessa olimpiaca, a giocarsi gli ultimi due posti per le semifinali saranno le svizzere Smith (2) e Lach (10), insieme alla francese Barger Sabbatel (7) e Ballet Baz (15). 12.31 CLAMOROSO! Galli prende tantissima velocità nel finale di pista superando Maier ma con Grillet Aubert che fa lo stesso chiudendo al secondo posto! Tedesca eliminata! 12.