EA Sports FC inaugura un campo a Milano per le promesse del calcio

A Milano è stato inaugurato un nuovo campo dedicato ai giovani talenti del calcio, come parte del programma globale FC Futures. L'evento è stato organizzato da EA Sports FC in collaborazione con la Lega Serie A, creando un punto di riferimento per le promesse del calcio nella città. La struttura mira a offrire opportunità pratiche ai giovani calciatori in vista di un loro sviluppo professionale.

(Adnkronos) – Milano diventa il fulcro della nuova fase del programma globale FC Futures grazie alla collaborazione strategica tra EA Sportd FC e la Lega Serie A. L'inaugurazione del campo presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, affidato alla gestione dell'ASD Fides SMA, rappresenta il ventunesimo tassello di un mosaico internazionale volto a potenziare il calcio di base attraverso investimenti diretti nelle comunità. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato figure di primo piano del panorama calcistico nazionale, tra cui l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e le leggende del campionato italiano Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara, a testimonianza di un impegno che mira a trasformare gli spazi urbani in centri di aggregazione sicuri, inclusivi e tecnologicamente avanzati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

