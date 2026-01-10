Porte aperte in Municipio l’Urp a Palazzo Roderio Più servizi ai cittadini

Il Municipio di Sarzana apre le porte all’URP presso Palazzo Roderio, con l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi offerti ai cittadini. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili e efficienti le attività amministrative, promuovendo un rapporto più diretto e trasparente tra istituzioni e comunità. Un passo importante per rafforzare l’attenzione alle esigenze della popolazione e favorire una gestione più vicina alle persone.

Sarzana, 10 gennaio 2026 – Potenziare e aumentare i servizi, per fare di Sarzana una città che sia realmente orientata ai bisogni dei cittadini. A partire da ieri mattina l’ufficio relazioni con il pubblico è tornato a ricevere i cittadini a Palazzo civico, rendendo nuovamente operativi gli spazi situati al piano terra di palazzo Roderio, con ingresso riservato da via Gramsci. Proprio per ampliare le informazioni e l’accessibilità ai servizi offerti a cittadini e turisti, accanto all’Urp (che sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17) trova spazio anche il servizio di prima accoglienza e informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porte aperte in Municipio, l’Urp a Palazzo Roderio. “Più servizi ai cittadini” Leggi anche: Nuovi servizi all’Urp “Cie e passaporti più veloci“ Leggi anche: Palazzo Moroni apre le porte ai più giovani: eletti sindaco e vicesindaco del Consiglio dei Ragazzi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Porte aperte in Municipio, l’Urp a Palazzo Roderio. “Più servizi ai cittadini” - “Con questa nuova organizzazione offriamo risposte rapide e complete” ... lanazione.it

Porte aperte sabato 17 (dalle 14.30) al Torricelli di Maniago, primo istituto del Friuli occidentale ad avviare il 4+2, riforma che in regione stenta a partire ma che nell'istituto pedemontano sta dando risultati soddisfacenti. - facebook.com facebook

Prima edizione dell'anno di Montecitorio a porte aperte ift.tt/bNxjX3C #evento #takethedate x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.