Porte aperte in Municipio l’Urp a Palazzo Roderio Più servizi ai cittadini

Da lanazione.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Municipio di Sarzana apre le porte all’URP presso Palazzo Roderio, con l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi offerti ai cittadini. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili e efficienti le attività amministrative, promuovendo un rapporto più diretto e trasparente tra istituzioni e comunità. Un passo importante per rafforzare l’attenzione alle esigenze della popolazione e favorire una gestione più vicina alle persone.

Sarzana, 10 gennaio 2026 – Potenziare e aumentare i servizi, per fare di Sarzana una città che sia realmente orientata ai bisogni dei cittadini. A partire da ieri mattina l’ufficio relazioni con il pubblico è tornato a ricevere i cittadini a Palazzo civico, rendendo nuovamente operativi gli spazi situati al piano terra di palazzo Roderio, con ingresso riservato da via Gramsci. Proprio per ampliare le informazioni e l’accessibilità ai servizi offerti a cittadini e turisti, accanto all’Urp (che sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17) trova spazio anche il servizio di prima accoglienza e informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

porte aperte in municipio l8217urp a palazzo roderio pi249 servizi ai cittadini

© Lanazione.it - Porte aperte in Municipio, l’Urp a Palazzo Roderio. “Più servizi ai cittadini”

Leggi anche: Nuovi servizi all’Urp “Cie e passaporti più veloci“

Leggi anche: Palazzo Moroni apre le porte ai più giovani: eletti sindaco e vicesindaco del Consiglio dei Ragazzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

porte aperte municipio l8217urpPorte aperte in Municipio, l’Urp a Palazzo Roderio. “Più servizi ai cittadini” -  “Con questa nuova organizzazione offriamo risposte rapide e complete” ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.