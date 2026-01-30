Albignasego Comune ciclabile | una bandiera in più sul Municipio

Albignasego si dà una spinta in più sulla mobilità sostenibile. Il Municipio ora sventola una bandiera in più, simbolo del riconoscimento “Comune Ciclabile 2025” dato dalla FIAB. Il Comune continua a investire in piste ciclabili e iniziative per incentivare l’uso della bici, puntando a diventare sempre più amico dei ciclisti.

L’Amministrazione comunale ha ricevuto la bandiera con i due bikesmile, simbolo concreto dell’ingresso di Albignasego nel circuito nazionale dei Comuni impegnati nella promozione dell’uso della bicicletta «Un riconoscimento che non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare di più», dichiara l’assessore alla Mobilità Sostenibile Valentina Luise. In quest’ottica, il Comune ha avviato un dialogo strutturato con FIAB, impegnandosi a organizzare nella primavera prossima un’attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, salutare e accessibile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

