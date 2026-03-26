Nuovo terremoto in Toscana | magnitudo di 4.1

Un nuovo terremoto si è verificato questa mattina in Toscana, con una magnitudo di 4.1. La scossa si è verificata alle ore 9 e segue quella avvenuta ieri mattina in Lunigiana. Al momento non sono state segnalate conseguenze o danni. La zona interessata comprende l’area toscana, e le autorità stanno monitorando la situazione.

Un'altra scossa dopo quella di mercoledì. L'epicentro stavolta a Pistoia Trema ancora la terra in Toscana dopo la scossa di mercoledì in Lunigiana. Questa mattina, 26 marzo, alle ore 9.40 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a 7 km da Pistoia, ad una profondità di 52 km.La scossa è stata avvertita in varie zone della Toscana e anche nel bolognese. Verifiche in corso da parte del sistema di Protezione civile regionale per rilevare eventuali danni. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nuovo terremoto in Toscana: magnitudo di 4.1 Articoli correlati Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a PistoiaPISTOIA – Trema ancora la Toscana, dopo il terremoto di ieri, 25 marzo 2026, nella zona di Massa Carrara. Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese Contenuti utili per approfondire Nuovo terremoto Temi più discussi: Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara; Evento sismico, ML 4.0, tra le province di Massa Carrara e La Spezia del 25 marzo 2026; Terremoto in Lunigiana, epicentro a Fosdinovo; Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Massa-Carrara: gente in strada in Lunigiana. Avvertita anche in Liguria, scuole chiuse a La Spezia. Trema di nuovo la Toscana: scossa M4.1 avvertita nettamente a Pistoia, Firenze, PratoUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella mattinata di oggi, 26 marzo 2026 alle ore 09:40 italiane, con epicentro a circa 7 km a nord della città di Pistoia. Il sisma si è veri ... inmeteo.net Terremoto Toscana: scossa di magnitudo 4.1 nella zona di Pistoia, la situazioneIl sisma di magnitudo 4.1 con epicentro vicino Pistoia è stato percepito in Toscana e oltre, grazie alla profondità di 52 km ... meteo.it Giuseppe De Vitis. . Buongiorno Italia, con una #scossa di #terremoto. Ma c'è il #sole, in attesa dell'ingresso di aria #fredda. Nuovo assaggio d'#Inverno in vista. - facebook.com facebook