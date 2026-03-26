Nuovo servizio di autoanalisi del sangue alle farmacie Trionfo e Ceciliano

Due farmacie comunali hanno introdotto un nuovo servizio di autoanalisi del sangue. Le farmacie sono dotate di apparecchiature che consentono di eseguire un test in pochi minuti, offrendo un metodo affidabile per monitorare il proprio stato di salute. Il servizio è disponibile presso le farmacie numero 2 e numero 8, e mira a facilitare l’autovalutazione sanitaria in modo rapido e sicuro.

Nuovo servizio di autoanalisi del sangue alle Farmacie Comunali n.2 “Trionfo” e n.8 “Ceciliano”. Le due farmacie sono state dotate delle strumentazioni per effettuare un test utile per la prevenzione e la valutazione del proprio stato di salute che, in pochi minuti e con affidabilità, permette di ottenere informazioni su emoglobina glicata, glicemia e profilo lipidico. Il semplice prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello, infatti, è sufficiente per monitorare valori quali colesterolo e trigliceridi, offrendo l’opportunità di mantenere sotto osservazione parametri fondamentali per il benessere cardiaco, vascolare e metabolico. Il... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nuovo servizio di autoanalisi del sangue alle farmacie “Trionfo” e “Ceciliano” Articoli correlati Leggi anche: La farmacia “Ceciliano” amplia l’orario: anticipata l’apertura alle 8.00 A Ceciliano il parco “Alle Vittime di Femminicidio a ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi”Arezzo, 4 febbraio 2026 – Si è svolta questa mattina a Ceciliano la cerimonia di intitolazione dell’area verde adiacente la scuola elementare “Pietro...