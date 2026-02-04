A Ceciliano il parco Alle Vittime di Femminicidio a ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi

Questa mattina a Ceciliano è stata inaugurata un’area verde vicino alla scuola elementare “Pietro Debolini”. Il parco porta ora il nome “Alle Vittime di Femminicidio” in ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti locali. Un gesto semplice ma significativo per ricordare le vittime di violenza di genere.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Si è svolta questa mattina a Ceciliano la cerimonia di intitolazione dell'area verde adiacente la scuola elementare "Pietro Debolini", da oggi parco "Alle Vittime di Femminicidio. A ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi". L'intitolazione ha fatto seguito all'atto di indirizzo presentato dai consiglieri di Forza Italia Meri Cornacchini e Jacopo Apa approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nel 2020 e proposto in memoria delle vittime di femminicidio. A seguito della tragedia avvenuta il 13 aprile 2023 nella quale persero la vita la 35enne Sara Ruschi e la madre Brunetta Ridolfi, vittime della furia omicida del compagno della giovane, all'intitolazione originaria sono stati affiancati i loro nomi.

