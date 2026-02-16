Consorzio di bonifica della Romagna occidentale eletto il nuovo cda | Vincenzi riconfermato presidente

Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, confermando Vincenzi come presidente, dopo aver approvato il bilancio che evidenzia un incremento delle risorse da destinare alla manutenzione delle Terre Bianche.

Il nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si apre all’insegna della continuità. Il consiglio di amministrazione, insediatosi nei giorni scorsi, ha provveduto all’assegnazione degli incarichi consortili, definendo la governance che guiderà l'ente per i prossimi cinque anni. Antonio Vincenzi, avvocato di Faenza e consulente della direzione generale di Confagricoltura nazionale, dove cura il coordinamento legislativo, è stato riconfermato presidente per il secondo mandato. I nuovi vice presidenti sono Fabio Zannoni di Ravenna, dirigente d'azienda, e Antonio Dosi di Fusignano, imprenditore agricolo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

