Consorzio di bonifica della Romagna occidentale eletto il nuovo cda | Vincenzi riconfermato presidente
Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, confermando Vincenzi come presidente, dopo aver approvato il bilancio che evidenzia un incremento delle risorse da destinare alla manutenzione delle Terre Bianche.
Il nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si apre all’insegna della continuità. Il consiglio di amministrazione, insediatosi nei giorni scorsi, ha provveduto all’assegnazione degli incarichi consortili, definendo la governance che guiderà l'ente per i prossimi cinque anni. Antonio Vincenzi, avvocato di Faenza e consulente della direzione generale di Confagricoltura nazionale, dove cura il coordinamento legislativo, è stato riconfermato presidente per il secondo mandato. I nuovi vice presidenti sono Fabio Zannoni di Ravenna, dirigente d'azienda, e Antonio Dosi di Fusignano, imprenditore agricolo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Consorzio di bonifica Romagna Occidentale: al via le elezioni per il mandato 2026-2030
Francesco Vigorita riconfermato presidente del Consorzio di bonifica dell'UfitaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Borgo Tossignano, il sindaco Ghini nel C.d.A. del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale; Antonio Vincenz riconfermato Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale; Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesi; Diga di Tarsia, il nodo delle paratoie. Il Consorzio di bonifica si svincola: Ordine arrivato da ProCiv.
Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, eletto il nuovo cda: Vincenzi riconfermato presidenteIl nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si apre all’insegna della continuità. Il consiglio di amministrazione, insediatosi nei giorni scorsi, ha ... ravennatoday.it
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, eletto il nuovo cda. Nel consiglio anche i sindaci di Borgo Tossignano e PalazzuoloS i apre nel segno della continuità il nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Il nuovo consiglio d’amministrazione, insediatosi nei giorni scorsi, ... ilnuovodiario.com
dopo la decisione adottata dal consorzio di bonifica Centro Sud Puglia: «Non si possono fare due pesi e due misure» - facebook.com facebook