Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, succedendo al padre Rocco. La decisione è stata confermata durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione, segnando un passaggio di consegne nella gestione del club viola. Questa nomina rappresenta un momento importante per la società e i suoi tifosi, che attendono continuità e stabilità nelle future strategie della squadra.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio del patron viola, Rocco, recentemente scomparso succede dunque al padre dopo la riunione del consiglio di amministraizone che ha ratificato la nomina. “È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina”, ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. “Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del club”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina, la nomina del cda

Approfondimenti su Giuseppe Commisso

Il Consiglio di Amministrazione di Mediacom Communications ha annunciato la nomina di Giuseppe Commisso come nuovo vicepresidente e amministratore delegato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giuseppe Commisso

Argomenti discussi: Funerale di Commisso, il figlio Giuseppe: Mio padre credeva nella Fiorentina come identità e comunità; Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe; Funerale Commisso in diretta, il figlio Joseph: Amava Firenze, ha investito nel futuro della Fiorentina. Ti vogliamo bene papà; Il messaggio di Catherine e Giuseppe Commisso dopo Bologna-Fiorentina -.

Fiorentina, è ufficiale: Giuseppe Commisso è il nuovo presidenteDopo la scomparsa di Rocco Commisso, la Fiorentina volta pagina. E' infatti ufficiale la nomina di Giuseppe Commisso come nuovo presidente del club. ACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio ... firenzetoday.it

Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre RoccoGiuseppe Commisso, figlio di Rocco, è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, dopo la scomparsa di suo padre dello scorso 17 gennaio.. tuttomercatoweb.com

Giuseppe B. Commisso’s eulogy for his father Rocco B. Commisso - facebook.com facebook

Il presidente Giuseppe Corrado ha ricordato Rocco Commisso prima della messa in suffragio del presidente della Fiorentina nel Duomo di Firenze. x.com