Provincia Lombardi | Prossima l’apertura del cantiere per la messa in sicurezza del ponte sul Volturno

È stato firmato presso la Segreteria generale alla Rocca dei Rettori il contratto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del ponte sul Volturno, situato nel territorio di Amorosi (BN) sulla Strada provinciale. L’intervento, di prossima realizzazione, mira a garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, migliorando le condizioni di transito e la qualità del servizio per la comunità locale.

Sottoscritto presso la Segreteria generale alla Rocca dei Rettori il contratto per la messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno in territorio di Amorosi (BN) sulla Strada provinciale n. 87 (ex Statale Sannitica). Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il quale ha precisato che gli interventi sono finanziati con un Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 07052021, che destinava risorse finanziarie alle Province da utilizzarsi esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti. Dopo l'approvazione, dapprima del progetto di fattibilità da parte del Settore Tecnico della Provincia diretto dall'ing.

