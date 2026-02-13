arezzo sequestrato impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi

Arezzo, i Carabinieri hanno sequestrato un impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi, scoperto in una proprietà privata alla periferia della città. Durante l’operazione, hanno trovato tonnellate di materiali senza certificazioni e attrezzature non a norma, che rischiavano di contaminare il territorio.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno eseguito il sequestro preventivo di un impianto abusivo destinato alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. L’operazione è il risultato di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo e condotta dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, con il supporto dell’Arma territoriale. Gli accertamenti hanno fatto emergere l’esistenza di una struttura operante in modo completamente irregolare, che recuperava e rivendeva materiali cosiddetti “nobili” – tra cui rame, ferro, ottone e altre leghe – generando un ingiusto profitto e creando concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano nel rispetto della normativa. 🔗 Leggi su Lortica.it

La scoperta di un impianto abusivo di rifiuti speciali in un terreno agricolo ha preso di sorpresa i residenti della zona.

Su un terreno agricolo, di proprietà di un'azienda locale, è stato scoperto un impianto abusivo di rifiuti speciali.

