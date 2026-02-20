Rifiuti speciali per realizzare il pontile nel cantiere navale di Fiumicino sequestrato video

Un cantiere navale di Fiumino ha usato rifiuti speciali per costruire un pontile, causando il sequestro dell’intera area. Il materiale, proveniente dallo smantellamento di imbarcazioni dismesse, era classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Gli operai hanno impiegato pezzi di legno destinati allo smaltimento, senza rispettare le norme ambientali. La polizia ha fermato i lavori e sequestrato il cantiere per verificare la conformità delle pratiche adottate.

Realizzato con materiale di risulta classificato come rifiuto speciale non pericoloso, proveniente dallo smantellamento di altre imbarcazioni in legno dismesse e poste in secca presso il medesimo cantiere navale oggetto del sopralluogo. Un pontile, in realizzazione in un cantiere navale di Fiumicino, poi sequestrato dalla guardia di finanza. Sono stati i militari della guardia di finanza a documentare delle condotte a danno dell’ambiente per le quali sono state accertate violazioni di natura penale che hanno portato al sequestro del pontile di circa 30 metri quadrati ubicato su un’area demaniale golenale sul fiume Tevere, in corso di ristrutturazione, senza le previste autorizzazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

