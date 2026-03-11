Petrolio la scorta record della Cina prima dello scoppio della guerra | la mossa di Pechino per proteggere la propria economia

Prima dello scoppio del conflitto, la Cina aveva accumulato una scorta record di petrolio, una mossa mirata a rafforzare la propria economia di fronte alle incertezze globali. L’obiettivo principale era ridurre i rischi derivanti da variazioni dei prezzi e dai cambiamenti nelle politiche internazionali, in particolare quelli legati alla figura di Donald Trump. La strategia ha portato a un aumento significativo delle importazioni di petrolio.

Proteggere la propria economia dagli scossoni internazionali e dagli umori di Donald Trump. Questi i motivi che hanno spinto la Cina ad aumentare le importazioni di petrolio dal Medio Oriente già nel gennaio del 2026, quando la guerra tra Stati Uniti e Iran ancora non era iniziata. Un incremento silenzioso, ma carico di significato geopolitico, che ha permesso a Pechino di salvaguardare la sua situazione prima che il conflitto iniziasse a mettere sotto pressione le rotte energetiche globali. I numeri I dati doganali diffusi dalla Cina e citati dal New York Times mostrano come il più grande importatore mondiale di greggio abbia intensificato gli acquisti mentre continua ad accumulare scorte strategiche, importando il 15,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

