Petrolio la scorta record della Cina prima dello scoppio della guerra | la mossa di Pechino per proteggere la propria economia

Da ilmessaggero.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dello scoppio del conflitto, la Cina aveva accumulato una scorta record di petrolio, una mossa mirata a rafforzare la propria economia di fronte alle incertezze globali. L’obiettivo principale era ridurre i rischi derivanti da variazioni dei prezzi e dai cambiamenti nelle politiche internazionali, in particolare quelli legati alla figura di Donald Trump. La strategia ha portato a un aumento significativo delle importazioni di petrolio.

Proteggere la propria economia dagli scossoni internazionali e dagli umori di Donald Trump. Questi i motivi che hanno spinto la Cina ad aumentare le importazioni di petrolio dal Medio Oriente già nel gennaio del 2026, quando la guerra tra Stati Uniti e Iran ancora non era iniziata. Un incremento silenzioso, ma carico di significato geopolitico, che ha permesso a Pechino di salvaguardare la sua situazione prima che il conflitto iniziasse a mettere sotto pressione le rotte energetiche globali. I numeri I dati doganali diffusi dalla Cina e citati dal New York Times mostrano come il più grande importatore mondiale di greggio abbia intensificato gli acquisti mentre continua ad accumulare scorte strategiche, importando il 15,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

petrolio la scorta record della cina prima dello scoppio della guerra la mossa di pechino per proteggere la propria economia
© Ilmessaggero.it - Petrolio, la scorta record della Cina (prima dello scoppio della guerra): la mossa di Pechino per proteggere la propria economia

Articoli correlati

Leggi anche: 130 aerei in volo e razzi durante i giochi di guerra: la mossa dell'anaconda della Cina a Taiwan

Ecco i missili low cost della Cina: così Pechino rivoluziona l'arte della guerraLa Cina potrebbe aver capito come ribaltare uno dei pilastri fondamentali della guerra moderna: il rapporto tra costo dell’attacco e costo della...

Tutto quello che riguarda Petrolio la scorta record della Cina...

Temi più discussi: Hormuz, la guerra e il petrolio; Il ministro Usa annuncia scorta a petroliera, il petrolio crolla: ma non era vero e cancella il post; Iran, la Cina fa scorta di petrolio e scongiura il blocco di Hormuz: negoziati e sicurezza per lo Stretto; Goldman Sachs strappa il report: se lo Stretto di Hormuz non dovesse ripristinarsi come previsto nei prossimi giorni, il rischio di un forte aumento del prezzo del petrolio crescerà rapidamente.

petrolio la scorta recordPechino fa la scorta di petrolio, +15,8% nei primi due mesiUn aumento silenzioso, ma carico di significato geopolitico. Nei primi due mesi del 2026 la Cina ha importato il 15,8% in più di petrolio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L''accelera ... ansa.it

petrolio la scorta recordIl ministro dell’Energia Usa: La Marina ha scortato una petroliera a Hormuz. E il prezzo del petrolio va giù. Ma non è vero e lui cancella il postIl tweet di Chris Wright sulla scorta Usa a una petroliera nello Stretto di Hormuz ha causato un crollo del 15% del prezzo del petrolio ... ilfattoquotidiano.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.