Busta paga 2026 le nuove regole sullo stipendio | meno Irpef sul reddito aliquote speciali su aumenti e premi Ecco cosa cambia

La busta paga 2026 presenta alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio, tra cui riduzioni dell’Irpef, nuove aliquote su aumenti e premi, e imposte sostitutive su alcune voci retributive. Questi cambiamenti potrebbero influenzare il netto in busta paga e le modalità di calcolo delle imposte. È importante conoscere le modifiche per comprendere meglio come si evolvono le condizioni salariali nel prossimo anno.

La Legge di Bilancio 2026 mette mano a più aspetti che possono riflettersi sulla busta paga: da un lato interviene sulle aliquote e su alcune detrazioni, dall'altro introduce imposte sostitutive su specifiche voci retributive e ritocca alcune misure di welfare e di sostegno. L'effetto sul netto non è uniforme: cambia in base al reddito e alla composizione dello stipendio. Ecco cosa c'è da sapere. Irpef e riduzione dell'aliquota sul secondo scaglione. Uno degli interventi riguarda l'Irpef. La Legge di Bilancio modifica l'aliquota applicata al secondo scaglione di reddito imponibile, quello compreso tra 28.

