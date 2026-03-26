Nuova sezione al nido Sitorni e il restauro delle fontane della stazione | le pratiche approvate

Nel piano annuale delle opere pubbliche 2026 sono stati approvati sei interventi, tra cui una nuova sezione al nido Sitorni e il restauro delle fontane della stazione. L’assessore ha spiegato che la variazione deriva da finanziamenti regionali e investimenti diretti, tra cui 900 mila euro destinati alla messa in sicurezza del ponte alla Chiassa Superiore.

Sei nuovi interventi entrano nel piano annuale delle opere pubbliche 2026. Li ha illustrati l’assessore Alessandro Casi rimarcando come “tale variazione sia frutto di nuovi finanziamenti regionali e di investimenti diretti: la messa in sicurezza del ponte alla Chiassa Superiore (900.000 euro totali con 600.000 di provenienza regionale), gli spogliatoi alla scuola di ciclismo (250.000 euro messi a disposizione dalla regione), gli spogliatoi alla palestra Piero della Francesca (250.000 euro), la nuova sezione del nido Sitorni (650.000 euro), la riqualificazione dell’area antistante al Foro Boario (380.000 euro), il rifacimento delle fontane ai giardini Porcinai, la ciliegina sulla torta di un progetto oramai concluso”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nuova sezione al nido Sitorni e il restauro delle fontane della stazione: le pratiche approvate Articoli correlati Leggi anche: Completato il restauro delle fontane storiche A Padula una nuova sezione nell'asilo nido, questa mattina il taglio del nastroSi è svolta questa mattina a Padula l’inaugurazione della nuova sezione dell’asilo nido del Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e... Aggiornamenti e notizie su Nuova sezione Temi più discussi: San Giuliano Terme: al via l’iscrizione al nuovo anno educativo nei nidi d’infanzia; La ex Casa di riposo comunale diventa un asilo nido: lavori al via; Trieste, ecco i due nuovi asili a San Giovanni; Asili di Brescia: calano le iscrizioni ma non al nido. Nidi, via libera alle iscrizioni. A bando ci sono 812 posti : Nuova sezione al ForghieriA partire da oggi e fino al 17 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, appaltati ... ilrestodelcarlino.it Metaponto, all’asilo nido apre la nuova sezione primavera del nido Bimbi FeliciMETAPONTO - Domani alle ore 10, in via Orazio Flacco SNC a Metaponto, sarà inaugurata la nuova sezione primavera del nido Bimbi Felici, un progetto del Comune di Bernalda, affidato al Consorzio La ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il 24 Maggio , vuoi passare un weekend diverso , oltre a visitare Roma , presso l’ area sosta camper Roma Nord ci sarà ‘ l’inaugurazione della nuova sezione Alpini e poi a seguire Porchetta di Ariccia e Vino Rosso. Per prenotazioni scrivici al 392 519 9095. - facebook.com facebook Castello d'Albertis, sabato 21 marzo la presentazione della nuova sezione africana x.com