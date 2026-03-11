Sono stati portati a termine i lavori di restauro delle fontane storiche nel centro cittadino. In pochi giorni, sono stati completati gli interventi di conservazione delle fontane marmoree ottocentesche in Piazza della Misericordia, via del Gonfalone e via del Fosso. Le operazioni riguardano le fontane situate nel cuore della città e sono state svolte per preservare gli elementi storici presenti in queste aree.

Decoro urbano, completato il restauro delle fontane storiche del centro. Si sono conclusi in pochi giorni gli interventi di restauro conservativo delle fontane marmoree ottocentesche situate in Piazza della Misericordia, via del Gonfalone e via del Fosso, in centro storico. I lavori hanno riguardato in particolare il recupero delle parti marmoree dedicate al getto e alla raccolta delle acque, che presentavano segni evidenti di degrado dovuti al tempo e all’usura. L’intervento, di cui c’era davvero bisogno, ha permesso di restituire piena funzionalità alle fontane e di valorizzarne l’aspetto estetico, contribuendo al decoro complessivo degli spazi urbani in cui sono collocate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Completato il restauro delle fontane storiche

Articoli correlati

Fiumefreddo, la chiesa dell'Immacolata torna alla comunità: completato il restauro strutturaleNella giornata di ieri, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti, delle autorità civili e militari e della comunità parrocchiale, è stata riaperta...

A Naso presentato il volume dedicato alle fontane storiche di Messina, tra memoria e identità urbanaA Naso, sabato 31 gennaio, si è svolta la seconda tappa ufficiale della presentazione del volume “Le cento fontane”, opera della studiosa Enza Mola.

L’acquedotto romano che funziona ANCORA oggi! 2000 anni dopo…

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Completato il restauro delle fontane...

Temi più discussi: Concluso il restauro di una delle Stanze del vescovo; Teatro Marenco, completato il restauro del loggione; Lucca, completato il restauro delle fontane storiche del centro; Lucca, completato il restauro delle fontane storiche.

Lucca, completato il restauro delle fontane storicheSi sono conclusi gli interventi di restauro conservativo delle fontane marmoree ottocentesche situate in Piazza della Misericordia, via del Gonfalone e via del Fosso, in centro storico. I lavori hanno ... noitv.it

Reggia di Caserta, completato il restauro delle tre grandi tele del Real Casino del Bosco di San SilvestroScopri tutti i dettagli riguardo Reggia di Caserta, completato il restauro delle tre grandi tele del Real Casino del Bosco di San Silvestro . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com