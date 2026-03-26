Nuoro | 80 km di terapia contro il diabete

L’Ultramaratona ANIAD 2026 si svolgerà nel Nuorese dal 30 aprile al 3 maggio, coprendo un percorso di ottanta chilometri tra Nuoro, Orani, Sarule e Galtellì. L’evento coinvolgerà pazienti, medici e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e il supporto nella lotta contro il diabete attraverso un cammino condiviso.

L’Ultramaratona ANIAD 2026 si sposta nel cuore del Nuorese per trasformare il movimento in terapia. Dal 30 aprile al 3 maggio, ottanta chilometri di cammino attraverso Nuoro, Orani, Sarule e Galtellì uniranno pazienti, medici e istituzioni nella lotta contro il diabete. Non si tratta di una semplice gara sportiva, ma di un percorso sanitario strutturato su quattro tappe giornaliere che intrecciano attività fisica e educazione alla salute. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e le strutture sanitarie locali, con l’obiettivo di dimostrare come l’esercizio fisico sia uno strumento terapeutico fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro: 80 km di terapia contro il diabete Articoli correlati Nuova terapia promette di curare il diabetePresso la Medical University of South Carolina (MUSC), il ricercatore Leonardo Ferreira, Ph. Medicina: dall’Aoup una nuova terapia per contrastare il diabete tipo 2Pisa, 29 gennaio 2026 – Uno studio clinico pisano pubblicato su Diabetes/Metabolism Research and Reviews ha evidenziato come la terapia combinata con...