Un ricercatore presso la Medical University of South Carolina sta conducendo uno studio su una nuova terapia che mira a trattare il diabete di tipo 1. La ricerca è guidata da Leonardo Ferreira, Ph.D., e si concentra su un approccio che potrebbe cambiare le modalità di cura per questa patologia. Il progetto coinvolge diverse fasi di sperimentazione e analisi cliniche.

Presso la Medical University of South Carolina (MUSC), il ricercatore Leonardo Ferreira, Ph.D., sta guidando un progetto ambizioso che potrebbe trasformare il trattamento del diabete di tipo 1 (T1D). Grazie a un finanziamento di 1 milione di dollari da parte di Breakthrough T1D, un’organizzazione internazionale focalizzata sulla ricerca e sull’advocacy per il T1D, Ferreira e il suo team, insieme a collaboratori di istituzioni partner, stanno sperimentando una strategia innovativa mirata a trattare e, potenzialmente, curare questa malattia autoimmune. Il progetto combina la scienza delle cellule staminali, l’immunologia e le tecniche di trapianto, con l’obiettivo ambizioso di ripristinare le cellule beta produttrici di insulina nelle persone con T1D senza ricorrere a farmaci immunosoppressivi. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Nuova terapia promette di curare il diabete

Medicina: dall’Aoup una nuova terapia per contrastare il diabete tipo 2Pisa, 29 gennaio 2026 – Uno studio clinico pisano pubblicato su Diabetes/Metabolism Research and Reviews ha evidenziato come la terapia combinata con...

Guido Crosetto: "le armi servono a Kiev per salvare gli ucraini", come è vero che lo zucchero serve a curare il diabeteRecentemente, Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo della destra bluette neo-liberale, filo atlantista, filo israeliana e...

Tutto quello che riguarda Nuova terapia

Temi più discussi: Come funziona il collirio che promette di ridurre la presbiopia; Samsung lancia i nuovi Galaxy S26, la nuova Galaxy AI promette un'assistenza proattiva all'utente; Perdere peso senza iniezioni? La nuova pillola GLP-1 promette fino all'8% di dimagrimento. Cosa sappiamo; All'ospedale di Verduno per la prima volta una bioprotesi bovina per accessi venosi su dializzati.

Terapia cellulare di nuova generazione contro i tumori solidiDopo che la terapia con cellule Car-T ha rivoluzionato il trattamento di molti tumori del sangue, è ora allo studio una terapia cellulare di nuova generazione, simile ma più sensibile, che è in grado ... ansa.it

Farmaci dimagranti, nuova pillola promette un maggiore calo di pesoMilano, 26 feb. (Adnkronos Salute) - E' una nuova pillola dimagrante della famiglia dei popolari agonisti Glp-1, si chiama orforglipron e un nuovo ... iltempo.it

Una nuova terapia contro una delle forme più aggressive di cancro al colon diventa disponibile in Italia come trattamento di prima linea: https://fanpa.ge/2KrSe - facebook.com facebook

Ho iniziato la nuova terapia per le ossa proprio all’inizio della Quaresima. Ora mi avvicino ancora di più alla Tua dolce croce, o Gesù. x.com