Il servizio “Passo Barca” tra Lignano Sabbiado e Bibione sarà disponibile anche nel 2026, offrendo un collegamento diretto sul fiume Tagliamento. La soluzione permette di attraversare il fiume in pochi minuti con la bicicletta, evitando percorsi più lunghi e tortuosi. Negli ultimi anni, questa “scorciatoia” si è affermata come un’opzione apprezzata da cicloturisti e visitatori della zona.

Confermato e potenziato il collegamento tra Lignano e Bibione: per il 2026 servizio al via già dal 28 marzo. Nel 2025 ha trasportato oltre 115mila passeggeri Attraversare il Tagliamento in pochi minuti, bici al seguito, senza dover fare lunghi giri. Torna anche per il 2026 il servizio “Passo Barca” (XRiver), il collegamento fluviale tra Lignano Sabbiadoro e Bibione che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per cicloturisti e visitatori. La novità principale è la partenza anticipata: il servizio sarà attivo già dal 28 marzo, con conclusione prevista per il primo di novembre. Dopo i numeri record dello scorso anno – con oltre 115mila passeggeri e 98mila biciclette trasportate – arriva anche un potenziamento delle corse. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Novità per la “scorciatoia” sul Tagliamento: il passo barca cresce ancora

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