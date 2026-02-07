Il Barça cambia passo nel secondo tempo e torna a sorridere

Il Barcellona torna a vincere in EuroLeague dopo diverse sconfitte consecutive. La squadra di coach Sarunas Jasikevicius ha battuto il Baskonia in trasferta 97-91, raddrizzando la stagione. Nel secondo tempo, i catalani hanno cambiato marcia e sono riusciti a conquistare la vittoria, portando a casa due punti importanti.

Il Barcellona ottiene una vittoria in EuroLeague sul campo del Baskonia, chiudendo la trasferta 97-91 e interrompendo una serie di sconfitte consecutive. La gara prende slancio nella seconda metà, quando la squadra guidata da Xavi Pascual prende il controllo della situazione e la gestisce fino al fischio finale, dimostrando equilibrio offensivo e solidità difensiva. In una serata in cui l'attacco si distribuisce su diversi riferimenti, Joel Parra e Tornike Shengelia guidano la squadra con 16 punti ciascuno. Nicolás Laprovittola aggiunge 15 punti, mentre Dario Brizuela e Will Clyburn contribuiscono con 14 punti a testa, segnando una serata offensiva ben bilanciata.

