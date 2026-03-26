Novità in sala | quattro film per salutare la primavera
Inizia la stagione cinematografica con quattro nuovi film nelle sale, tra cui lavori di registi come Andrea De Sica e François Ozon. Le pellicole trattano temi come l’amore e le differenze sociali, offrendo diverse prospettive e stili narrativi. Le uscite sono state annunciate e sono ora disponibili per il pubblico nelle sale italiane.
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