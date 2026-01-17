Joao Mario Juve | la società vuole cederlo ma c’è una difficoltà enorme per salutare l’esterno Tutte le novità

La Juventus sta valutando la cessione di Joao Mario, ma incontrano notevoli difficoltà nel trovare una soluzione adeguata. La società desidera liberarsi dell’esterno lusitano, tuttavia le complicazioni legate alle trattative e alle condizioni contrattuali rendono il processo complicato. Ecco le ultime novità sulla situazione di Joao Mario e le possibili direzioni future.

Joao Mario Juve: la società vuole cederlo, ma c'è una difficoltà enorme per salutare l'esterno lusitano. Vediamo insieme tutte le novità. La Juventus ha tracciato una linea netta tra chi è intoccabile e chi invece è invitato a fare le valigie in questa sessione invernale. Vasilije Adzic non lascerà la Juventus durante il mercato di gennaio. Il verdetto arriva direttamente da Luciano Spalletti, che durante la conferenza stampa pre-Cagliari è stato categorico, riservando parole al miele al ragazzo: "Ha capacità straordinarie, di quelle che hanno i calciatori top. Tira delle bastonate, ha un motore incredibile, ha facilità di vedere delle cose".

