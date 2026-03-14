Fabio De Luigi interviene in sala a Bari prima della proiezione del suo film ' Un bel giorno' per salutare il pubblico

Sabato 14 marzo alle 20:45 al Multicinema Galleria di Bari, Fabio De Luigi sarà presente in sala prima della proiezione del suo nuovo film, «Un bel giorno». L’attore e regista saluterà direttamente il pubblico prima di iniziare la proiezione, presentando così il suo quarto lavoro da regista. L’evento si svolgerà durante lo spettacolo serale e coinvolgerà gli spettatori presenti.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Sabato 14 marzo, allo spettacolo delle 20,45, al Multicinema Galleria di Bari, Fabio de Luigi interverrà in sala per salutare il pubblico del suo nuovo film, «Un bel giorno», il quarto da regista. Il lungometraggio è scritto dallo stesso De Luigi, insieme a Giulia Calenda e Furio Andreotti, e ha come protagonista anche Virginia Raffaele. L'attore e regista romagnolo interpreta il ruolo di Tommaso, che ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare, e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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