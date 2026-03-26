Novello l' assessora chiarisce | Tutte le decisioni del tribunale favorevoli a Fabrica Sgr Deve diventare un insediamento vivo

L'assessora ha dichiarato che tutte le decisioni del tribunale a favore di Fabrica Sgr devono portare alla realizzazione di un insediamento vivace. Nel corso del consiglio comunale, i consiglieri comunali Marco Giangrandi e Denis Parise di Cesena Siamo Noi hanno riproposto la questione del cantiere Novello e dell’intervento di social housing, che prevede la disponibilità di diversi alloggi a canone calmierato.

In consiglio comunale una interpellanza a firma dei consiglieri comunali Marco Giangrandi e Denis Parise di Cesena Siamo Noi ha riportato in auge la questione del cantiere Novello Ha fatto chiarezza l'assessora all'Urbanistica Cristina Mazzoni: “Vale la pena delineare - ancora una volta - alcuni elementi che, ormai, dovrebbero essere considerati acquisiti, ma che, a leggere taluni articoli di stampa, risultano invece materialmente incompresi. Con estrema semplificazione, si può affermare che il Comune di Cesena partecipa al Fondo Novello attraverso quote sottoscritte del valore nominale di dieci milioni di euro, corrispondenti al conferimento in natura a detto Fondo di un lotto di proprietà comunale, valutato, appunto dieci milioni, al picco della sua stima di mercato storica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Novello, l'assessora chiarisce: "Tutte le decisioni del tribunale favorevoli a Fabrica Sgr. Deve diventare un insediamento vivo" Articoli correlati ‘Novello’ senza soluzione. Causa favorevole a Petas contro la Sgr FabricaAvrebbe dovuto dare un contributo significativo all’allentamento della tensione abitativa, ma i 400 appartamenti previsti sono diventati 300 e infine... Leggi anche: “Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti”: Conte contro le decisioni arbitrali