Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile ma andiamo avanti | Conte contro le decisioni arbitrali

In un contesto calcistico segnato da decisioni arbitrali controverse, Conte si confronta con le conseguenze di episodi che hanno messo a rischio l'integrità dei giocatori. Le sue parole sottolineano la difficoltà di affrontare situazioni complesse, mantenendo la lucidità e la determinazione. L'analisi evidenzia l'importanza di reagire con forza e compostezza, anche quando le circostanze sembrano sfavorevoli, per continuare a lottare fino alla fine.

"Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla". Antonio Conte sottolinea l'orgoglio del suo Napoli per provare a trovare un aspetto positivo dopo il pareggio in casa per 2 a 2 contro il Verona. Un brutto stop, che porta gli azzurri a 4 punti di distanza dall' Inter capolista, in attesa del big match in programma domenica 11 gennaio a San Siro. Un inciampo frutto soprattutto di un primo tempo disastroso, che il Napoli ha chiuso sotto 0 a 2 per dei gol di Frese al 16esimo e Orban su rigore al 27esimo.

Conte protesta per il gol annullato a Hojlund: "Cosa deve fare? Amputarsi il braccio?" - Il Napoli protesta per due episodi nel match contro l'Hellas Verona: il rigore assegnato agli scaligeri per un tocco di mano di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund per lo stesso motivo. tuttonapoli.net

Conte tra Napoli-Verona e la sfida di San Siro: "Hojlund si deve amputare il braccio? All'Inter ho fatto i complimenti ma quando parlo io scoppia il putiferio" - Verona: "Siete bravi a trovare sempre l'aspetto negativo quando parlo, so che sono un personaggio mediatico. msn.com

Napoli, Conte sul gol annullato a Hojlund: "Cosa deve fare Amputarsi il braccio" x.com

