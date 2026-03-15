Una causa giudiziaria tra Petas e la Sgr Fabrica si conclude con un risultato favorevole al primo, lasciando aperti vari interrogativi sulla realizzazione di un progetto abitativo. Inizialmente previsto per 400 appartamenti, il piano si è ridotto a 300, poi a 102, e oggi resta solo un edificio incompleto e abbandonato, circondato da degrado. La situazione rimane irrisolta e senza una soluzione concreta in vista.

Avrebbe dovuto dare un contributo significativo all’allentamento della tensione abitativa, ma i 400 appartamenti previsti sono diventati 300 e infine 102, e chissà se si arriverà mai al loro completamento: per ora c’è solo uno scheletro di cemento armato contornato dal degrado. Stiamo parlando del Quartiere Novello, bel sogno nato molti anni fa (lo studio di fattibilità è del 2005) quando il mercato ortofrutticolo fu trasferito a Pievesestina, e miseramente naufragato per una serie innumerevole di problemi che non è stato possibile risolvere, anzi si sono incancreniti mano a mano che gli anni passavano. Nel settembre scorso il sindaco Enzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Novello’ senza soluzione. Causa favorevole a Petas contro la Sgr Fabrica

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