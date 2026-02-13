Sanremo Mattarella | musica pop parte patrimonio culturale italiano

Il presidente Mattarella annuncia che la musica pop è patrimonio culturale italiano. La dichiarazione arriva a Sanremo, durante una visita ufficiale. La sua frase sottolinea l’importanza della musica leggera, spesso considerata solo intrattenimento. Ora viene riconosciuta come parte integrante della nostra identità culturale. Un fatto che rafforza il ruolo della musica pop nel nostro patrimonio nazionale.

Roma, 13 feb. (askanews) – “La musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti e i cantanti della prossima edizione di Sanremo. “È una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e di coinvolgimento elevatissimi – ha sottolineato il capo dello Stato -. Per quello che so mediamente pare sia così. Vi sono oltre 20 milioni di italiani che seguono il festival sera per sera. È interessante, quindi, non soltanto per la popolarità che riguarda i cantanti, che riguarda l’iniziativa, il festival, il suo complesso, ma perché sottolinea come la musica pop faccia parte del patrimonio culturale italiano”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su sanremo mattarella

Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo “è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo”.

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato ieri il palco del Festival di Sanremo, sottolineando che la musica popolare rappresenta un patrimonio culturale fondamentale per l’Italia.

Ultime notizie su sanremo mattarella

Argomenti discussi: Sanremo al Quirinale, Mattarella e la nobiltà del pop. Il commento di Gino Cataldo; Mattarella, Sanremo patrimonio italiano, coinvolge sempre grazie alla Rai; Sanremo, Carlo Conti: Io, Pausini e i Big al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo arriva al Quirinale. Conti, Pausini e i Big da Mattarella.

Sanremo, Mattarella: musica pop parte patrimonio culturale italianoRoma, 13 feb. (askanews) – La musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Co ... ildenaro.it

Mattarella: la musica pop parte del patrimonio culturale italiano. Sanremo è una storia importanteIl Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale Carlo Conti e i cantanti della prossima edizione del Festival ... askanews.it

SANREMO | Conti, Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale, ricevuti da Mattarella. #ANSA - facebook.com facebook

Post Edited: Sanremo, Carlo Conti “Il 13 febbraio saremo ricevuti al Quirinale da Mattarella” x.com