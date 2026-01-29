Attualità | la rassegna ‘America 2026’ prosegue con ‘Presidenza e separazione dei poteri’

Pisa, 29 gennaio 2026 – Torna la rassegna 'America 2026', il ciclo di conferenze a Palazzo Blu di Pisa sulla storia passata e presente degli Stati Uniti, a 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, che sancì la nascita della grande potenza mondiale. Domenica 1 febbraio, appuntamento in auditorium con il professor Francesco Clementi, docente ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato all'Università La Sapienza di Roma, con un intervento su 'Il Presidente degli Stati Uniti e la separazione dei poteri: quando l'ambizione muove più della virtù'. La conferenza tratta un tema di particolare attualità, relativo alla separazione dei poteri nel sistema statunitense.

