Nella notte, nel pronto soccorso di Chieti, un giovane ha aggredito un infermiere e un vigilante, ferendoli. Entrambi sono stati portati in ospedale per ricevere cure e sono stati refertati. La Polizia ha arrestato immediatamente il responsabile dell’aggressione, che ora si trova a disposizione delle autorità. La situatione è stata gestita dagli agenti intervenuti sul posto.

Chieti - Paura all’alba nel pronto soccorso di Chieti: un giovane perde il controllo e aggredisce il personale sanitario, intervento decisivo della polizia evita conseguenze peggiori Momenti di forte tensione nel Pronto soccorso dell’ospedale di Chieti, dove un 27enne è stato arrestato dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, quando il giovane, già presente nella struttura come paziente, avrebbe improvvisamente perso il controllo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla resistenza – ha dato in escandescenze all’interno degli ambulatori, costringendo il personale a richiedere un intervento immediato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Notte di violenza in ospedale: infermiere e vigilante feriti, arresto immediato

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