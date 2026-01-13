Pescia | devastato nella notte reparto di chirurgia dell’ospedale Un arresto

Nella notte, il reparto di chirurgia dell’ospedale di Pescia è stato danneggiato. La notizia è stata confermata dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, tramite un post su Facebook. L’incidente ha causato danni alla struttura, mentre sono in corso le verifiche per accertare le cause e adottare le misure necessarie.

