Infermiere a processo per violenza sessuale in ospedale i colleghi in tribunale hanno paura di lui | È molto aggressivo

Un infermiere è stato chiamato in tribunale con l’accusa di aver commesso violenze all’interno di un ospedale. Durante l’udienza, i colleghi presenti hanno espresso timori riguardo al suo comportamento, definendolo molto aggressivo. Hanno anche dichiarato di aver provato paura di eventuali ritorsioni per aver partecipato al procedimento legale. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli operatori sanitari coinvolti.

Giura di dire la verità e parla al plurale: “Noi siamo timorosi, avevamo paura di ritorsioni per essere stati convocati in tribunale. Lui è sempre molto aggressivo e urla. Il minimo che può fare è bucare le gomme alle auto parcheggiate, non siamo tranquilli”. Parla così ieri, 26 febbraio, al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

