Milan occhi su Norton-Cuffy | osservato speciale a San Siro
Il Milan continua a seguire con attenzione il mercato, con particolare interesse per talenti emergenti. Tra i nomi monitorati c’è Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno destro del Genoa nato nel 2004. L’obiettivo è valutare possibili opportunità di rafforzamento per la prossima stagione, mantenendo un occhio attento alle potenzialità di questo promettente giocatore.
Il Milan guarda avanti e prende appunti in vista dell’estate. Tra i profili monitorati c’è Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 del Genoa. L’occasione per osservarlo da vicino è immediata: domani sera i rossoblù saranno a San Siro per il posticipo di campionato e i dirigenti rossoneri seguiranno con attenzione la sua prova. Il profilo piace per caratteristiche fisiche e spinta sulla corsia, in linea con le esigenze future della rosa. La valutazione è già fissata: il Genoa parte da una richiesta compresa tra 15 e 20 milioni. Nessuna trattativa in corso ora, ma il nome è cerchiato per il mercato estivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
La Juventus annuncia Marco Ottolini, nuovo Direttore Sportivo bianconero. La dirigenza ora è al completo; Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy.
