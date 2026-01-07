Il Milan continua a seguire con attenzione il mercato, con particolare interesse per talenti emergenti. Tra i nomi monitorati c’è Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno destro del Genoa nato nel 2004. L’obiettivo è valutare possibili opportunità di rafforzamento per la prossima stagione, mantenendo un occhio attento alle potenzialità di questo promettente giocatore.

Il Milan guarda avanti e prende appunti in vista dell’estate. Tra i profili monitorati c’è Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 del Genoa. L’occasione per osservarlo da vicino è immediata: domani sera i rossoblù saranno a San Siro per il posticipo di campionato e i dirigenti rossoneri seguiranno con attenzione la sua prova. Il profilo piace per caratteristiche fisiche e spinta sulla corsia, in linea con le esigenze future della rosa. La valutazione è già fissata: il Genoa parte da una richiesta compresa tra 15 e 20 milioni. Nessuna trattativa in corso ora, ma il nome è cerchiato per il mercato estivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, occhi su Norton-Cuffy: osservato speciale a San Siro

Leggi anche: Asse Juventus-Genoa caldo: Perin in uscita, Norton-Cuffy osservato speciale

Leggi anche: Mercato Inter, Norton-Cuffy l’osservato speciale: ecco perché un suo arrivo già a gennaio non è fantasia!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Juventus annuncia Marco Ottolini, nuovo Direttore Sportivo bianconero. La dirigenza ora è al completo; Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy.

Milan, domani sera Norton-Cuffy osservato speciale - Domani sera contro il Genoa l'unico pensiero di Max Allegri e dei suoi ragazzi saranno i tre punti, mentre i dirigenti del Milan, oltre che per la vittoria, avranno un occhio particolare anche ... milannews.it