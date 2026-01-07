Rc auto premi in lieve calo ma più sinistri con colpa | a Parma costa meno che nel resto della regione

L’Osservatorio di Facile segnala un lieve calo nei premi dell’Rc auto, sebbene aumentino i sinistri con colpa. A Parma, i costi sono inferiori rispetto al resto della regione, non più Ferrara. Questi dati evidenziano variazioni nelle tariffe e nelle dinamiche assicurative in Emilia-Romagna, offrendo una panoramica aggiornata sulle tendenze del settore e sui costi associati alla mobilità locale.

Non è più Ferrara il territorio emiliano-romagnolo più economico per il premio medio dell'Rc auto. Lo rivela l'Osservatorio di Facile.it, che segnala come la provincia estense, pur restando quella con il minor numero di denunce di incidenti con colpa, abbia registrato un rincaro significativo del.

Rc auto più cara nel 2026 - Il quadro che emerge è chiaro: tra sinistri, differenze territoriali e nuovi oneri fiscali, l’ Rc auto nel 2026 sarà più cara per molti, con un impatto particolarmente forte su donne, anziani e alcune ... polesine24.it

Rc auto: lieve calo in aprile 2025, Toscana terza in Italia per costo delle polizze. La classifica delle province - it, ad aprile 2025 assicurare un’auto in Toscana costa leggermente meno di sei mesi fa. lanazione.it

