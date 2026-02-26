The show must go on ma che strazio Sanremo E questo Festival-flop non è solo colpa di Conti

Il Festival di Sanremo quest'anno sta vivendo una fase complicata, tra critiche e imprevisti che ne hanno segnato l'andamento. La conferenza stampa di metà settimana ha evidenziato tensioni e scelte discusse, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte domande aperte. La manifestazione continua, ma il clima rimane teso e difficile da ignorare.

Dentro il carrozzone sgangherato del Festival c'è noia e roba musicalmente di scarto: il giocattolo funziona male e non diverte. Questa edizione rischia di diventare il benchmark di come non farla. Una settimana sanremese Il magic moment è stato a metà della conferenza stampa di mercoledì, quando Carlo Conti ha pronunciato la frase delle frasi, sintesi della suanostra esperienza sanremese: “Pensavo peggio”, ha detto atteggiandosi al filosofo che non pensiamo che sia, però con un velo di malinconia, che sembrava un po’ dire “il meglio ormai è dietro le spalle”, ma anche “con la roba musicale che mi sono ritrovato, che diamine volevate che facessi?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Quello che deve fare Carlo Conti per salvare questo Festival di Sanremo dopo il flop della prima puntataLa prima puntata di Sanremo 2026 ha dimostrato che la tv non è solo esecuzione tecnica, ma anche caos controllato.

Sanremo 2026, ascolti flop per la prima serata. Carlo Conti: “Il Festival sta bene, sono molto contento”Nonostante i quasi 10 milioni di telespettatori registrati, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 è stata un flop in termini di ascolti: la...

