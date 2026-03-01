Acque agitate a Montello | consiglio di mattina e decadenza di una consigliera opposizioni sul piede di guerra

A Montello, il consiglio comunale si è riunito questa mattina in un clima di crescente tensione, con una consigliera che ha presentato la sua decadenza e le opposizioni che sono sul piede di guerra. La discussione tra le forze politiche si fa sempre più accesa, mentre le parti si preparano a un possibile confronto acceso. La situazione rimane calda e incerta.

È sempre più teso il clima a Montello dove maggioranza e opposizione sembrano prossime allo scontro definitivo. Una battaglia che affonda le proprie radici nello strappo, avvenuto a cavallo tra la fine dello scorso anno e le prime settimane del 2026, con l’ormai ex vicesindaco e assessore all’Ambiente Andrea Zanelli, che dopo essere fuoriuscito dall’amministrazione in seguito alla revoca delle deleghe ha deciso di fondare un nuovo gruppo consiliare (Prima Montello) portando con sé anche Rebecca Colleoni e Giuseppe Lazzaroni. Un ribaltone che ha messo la maggioranza all’angolo e in inferiorità numerica, lasciando appeso ad un filo il futuro del sindaco Elvira Borali, eletta per un pugno di voti nel 2024 a capo dell’omonima lista. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

