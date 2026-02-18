Crosetto ok a 24 nuove unità | opposizioni sul piede di guerra per poltronaggio e priorità discutibili

Il ministro Crosetto ha approvato l’assunzione di 24 nuove unità, una decisione che ha scatenato le proteste delle opposizioni, accusandolo di favorire i propri interessi. La decisione arriva mentre il Ministero punta a ampliare lo staff per rafforzare la burocrazia, suscitando critiche sul fatto che si privilegino le poltrone piuttosto che le reali esigenze. Gli oppositori definiscono questa mossa come un tentativo di mantenere il controllo, anche se il governo sostiene che si tratta di un passo necessario per migliorare l’efficienza.

Crosetto, via libera allo staff più ampio: l’opposizione denuncia “poltronaggio” mentre il Ministero punta a rafforzare la burocrazia. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto potrà contare su un organico più ampio. La commissione alla Camera ha infatti dato il via libera all’incremento di 24 unità del personale dei suoi uffici diretti, passando da 136 a 160 dipendenti. La decisione, che comporterà un costo stimato di 500.000 euro, ha immediatamente scatenato le critiche del Partito Democratico, che denuncia una gestione delle priorità che privilegia gli equilibri politici rispetto alle reali necessità delle forze armate.🔗 Leggi su Ameve.eu

