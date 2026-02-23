Trump al vetriolo contro Susan Rice minaccia Netflix | Licenziatela o ne pagherete le conseguenze

Trump ha attaccato pubblicamente Susan Rice, accusandola di aver danneggiato la sua immagine e minacciando Netflix di azioni legali se non la licenzia. La sua presa di posizione arriva dopo un post sui social che ha scosso i mercati finanziari e ha messo a rischio una fusione da 72 miliardi di dollari. Rice, ora nel consiglio di amministrazione di Netflix, si trova al centro di questa tensione crescente.

Un post sui social che scuote i mercati, una fusione da 72 miliardi di dollari appesa a un filo, e in mezzo Susan Rice, ex consigliera di Obama e Biden, ora membro del board di Netflix. Il weekend appena trascorso ha visto il presidente Donald Trump puntare il dito contro il colosso dello streaming con un messaggio inequivocabile: licenziate Rice o preparatevi a pagare le conseguenze. Non è soltanto l’ennesimo capitolo delle guerre culturali americane, ma una mossa che potrebbe condizionare uno dei più grandi deal dell’industria dell’intrattenimento. Tutto è iniziato con un podcast. Susan Rice, figura di spicco delle amministrazioni democratiche degli ultimi quindici anni, è intervenuta nel programma condotto da Preet Bharara, ex procuratore federale per il Distretto Sud di New York. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Trump attacca Netflix: “Fuori Rice o pagherete le conseguenzeDonald Trump ha criticato Netflix perché Susan Rice, membro del consiglio di amministrazione, ha sostenuto una posizione politica controversa.

