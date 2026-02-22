Bruxelles chiede chiarezza a Trump sui dazi | Un accordo è un accordo La Commissione si aspetta che gli Usa rispettino gli impegni

La Commissione europea ha richiesto chiarimenti agli Stati Uniti sui dazi, dopo che la Corte suprema ha confermato una decisione che potrebbe portare a nuove tariffe. La richiesta nasce dalla preoccupazione che le misure possano influenzare il commercio internazionale e danneggiare le imprese europee. Bruxelles insiste che gli accordi devono essere rispettati e chiede trasparenza sulle intenzioni americane. La questione resta aperta, mentre si attende una risposta ufficiale dagli Stati Uniti.

"La Commissione europea chiede piena chiarezza sulle misure che gli Stati Uniti intendono adottare a seguito della recente sentenza della Corte suprema Usa ". Sui dazi. Bruxelles ha affidato a una nota il messaggio pubblico a Washington cui chiede di rispettare gli accordi. "La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi commerciali e investimenti transatlantici 'equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi', come concordato da entrambe le parti e precisato nella dichiarazione congiunta Ue-Usa dell' agosto 2025 ", scrive l'esecutivo comunitario, sottolineando che "la Commissione garantirà sempre la piena tutela degli interessi dell'Unione europea" e che "le imprese e gli esportatori dell'Ue devono poter contare su un trattamento equo, sulla prevedibilità e sulla certezza del diritto ".