Quando togliere l’Albero di Natale e il Presepe? Non il 7 Gennaio Ecco il motivo

Molti credono che il 7 gennaio sia il giorno per togliere l’Albero di Natale e il Presepe, ma in realtà la tradizione suggerisce di aspettare. Questo periodo permette di rispettare i simboli e le celebrazioni, prolungando la gioia delle festività. Scopri perché il 7 gennaio non è il momento giusto e quale sia il momento più appropriato per smontare decorazioni e presepi.

Molti pensano che il 7 gennaio sia il momento giusto per smontare l’albero di Natale, ma secondo la tradizione questo è un piccolo errore. Il periodo natalizio, infatti, non si conclude con l’Epifania del 6 gennaio In pochi sanno che da tradizione il presepe andrebbe tolto il 2 febbraio, ovvero la festa della Candelora che segna la fine del tempo di Natale. LEGGI ANCHE: — Cosa è la Candelora? Significato, proverbio e curiosità >> Quella di togliere il presepe il 7 gennaio, subito dopo l’arrivo dei Re Magi, è più che altro una necessità legata alla frenesia di “pulire” la casa dagli addobbi natalizi. 🔗 Leggi su Funweek.it

