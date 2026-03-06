Olbia non si presenta al lavoro | 46enne trovato morto

A Olbia, un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II. La sua assenza al lavoro, dove lavorava in aeroporto, aveva destato preoccupazione tra colleghi e conoscenti, che attendevano sue notizie da diverse ore. Il corpo è stato scoperto nel veicolo parcheggiato, senza segni di colluttazione o cause evidenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Al lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. L'uomo, 46enne di Olbia, è stato ritrovato solo ore dopo, senza vita nella sua auto posteggiata nel parcheggio dell'ospedale Giovanni Paolo II. Probabilmente il tragico epilogo di un disperato tentativo di raggiungere il pronto soccorso in una situazione di difficoltà ed emergenza. A scoprire il cadavere nel pomeriggio di giovedì alcuni colleghi, che erano usciti a cercarlo preoccupati dalla sua assenza e non riuscendo a contattarlo in nessun modo. Fabio Balzano è stato individuato nella sua auto, posteggiato vicino all'ospedale. I colleghi, notandolo, hanno sfondato il vetro di un finestrino e allertato immediatamente il pronto soccorso.