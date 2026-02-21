Claudio non si presenta al lavoro l’allarme dei colleghi e trovato morto così

Claudio non si è presentato al lavoro e, dopo una telefonata senza risposta, i colleghi hanno deciso di chiamare i soccorsi. Arrivati sul posto, i paramedici hanno trovato il suo corpo ormai senza vita. La sua assenza improvvisa ha suscitato preoccupazione tra gli amici e i colleghi, che avevano notato il suo silenzio negli ultimi giorni. La dinamica della scoperta ha lasciato molte domande senza risposta. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Una telefonata rimasta senza risposta, l’assenza improvvisa dal lavoro, poi la decisione di allertare i soccorsi. È iniziata così la drammatica scoperta della morte di Claudio Tori, muratore di 51 anni residente a San Michele di Moriano, frazione alle porte di Lucca. A dare l’allarme sono stati i colleghi, insospettiti dal fatto che l’uomo non si fosse presentato in cantiere e non rispondesse al telefono. Un silenzio anomalo che ha fatto scattare la richiesta di intervento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Quando sono entrati nell’abitazione, purtroppo, per il 51enne non c’era già più nulla da fare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it I colleghi lo chiamano ma lui non risponde: Claudio Tori trovato morto in casa, ipotesi monossido di carbonioClaudio Tori, 51 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Michele di Moriano, frazione di Lucca. Fico presenta la nuova giunta Regionale: “Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio in questo lavoro”Durante la seduta del Consiglio regionale, il presidente Roberto Fico ha presentato ufficialmente la nuova giunta della Campania. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rimessa Fab presenta Baraonna in concerto; Il mondo dietro le scrivanie di una redazione; Manuela Villa ignorata nel ricordo di papà Claudio a Domenica In: Ho provato ribrezzo, basta ipocrisia e falsità; Eventi segnalati dai Comuni. Claudio Cerasa presenta a Milano L’Antidoto: evento con Sala, Salis e OcchiutoMercoledì 21 gennaio alle 18, alla Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, Claudio Cerasa presenta in anteprima assoluta il suo nuovo saggio L’Antidoto, pubblicato da Silvio Berlusconi ... affaritaliani.it Claudio ti presenta le promozioni di febbraio ma tu la prima rata la paghi a giugno! Via Galileo Ferraris 3, PISA - Tel 050 982129 Via Don Sturzo, 29 PONTEDERA - Tel 0587 483300 scrivici su WhatsApp al 3357455974 https://www.emmepiauto.it/ # - facebook.com facebook