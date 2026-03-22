Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare per circa venti chilometri dai carabinieri che gli avevano intimato l’alt. Durante la fuga, l’individuo ha continuato la corsa senza fermarsi, portando all’arresto in flagranza di reato. L’episodio si distingue come uno dei primi casi di questo tipo in Umbria, in applicazione del recente decreto sicurezza approvato dal Governo.

Arrestato in flagranza di reato dopo una fuga di quasi 20 chilometri con i carabinieri alle costole che non lo hanno mollato di un metro: uno dei primi provvedimenti del genere in Umbria in ottemperanza al nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo. Questa la sorte di un cittadino di rigini albanesi di 35 anni, senza fissa dimora, responsabile di resistenza a un pubblico ufficiale e fuga pericolosa. A beccarlo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città di Castello. Da quanto si apprende da una nota dell’Arma, i fatti si sono verificati nel corso dei consueti servizi o di controllo del territorio e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato per fuga pericolosa. L’uomo non si ferma all’alt e scappa per venti chilometri

Articoli correlati

Non si ferma all'alt dei carabinieri. Fuga pericolosa: arrestatoPerugia, 17 marzo 2026 - Arrestato in flagranza di reato ad Assisi un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato...

Non si ferma all’alt dei carabinieri . Arrestato per “fuga pericolosa“Non si ferma all’alt dei Carabinieri tanto da rendere necessario l’inseguimento, guai per un venticinquenne assisano che era alla guida con la...

Una raccolta di contenuti su Arrestato per fuga pericolosa L'uomo...

Temi più discussi: Arrestato per fuga pericolosa. L’uomo non si ferma all’alt e scappa per venti chilometri; Auto non si ferma all'alt, giovane arrestato per fuga pericolosa; Spino d’Adda. Fuga pericolosa, 45enne arrestato. Sventati furti; Città di Castello: 35enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Arrestati per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due napoletani di 20 e 19 anniA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o meno le 14 quan ... virgilio.it

Non si ferma all’alt e fugge per 15 chilometri: arrestato dopo inseguimento tra Cremonese e MilanesePericolosa fuga sulla Paullese, un 45enne arrestato dai carabinieri, due passeggeri denunciati perché irregolari ... laprovinciacr.it

Arrestato con lei anche il compagno, di professione giornalista. Nei telefoni dei due, 48 anni lui e 52 anni lei, sono state trovate immagini immagini esplicite, anche della figlia 16enne della donna nonché di bambini tra i 5 e gli 8 anni, nipoti sempre di lei. Le ind - facebook.com facebook

Usa, il bambino di 5 anni arrestato dall’Ice e i suoi genitori saranno deportati - la Repubblica x.com