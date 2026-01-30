Non si ferma all' alt dei carabinieri in auto nasconde cocaina e hashish

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 26enne albanese che, durante un controllo, non si è fermato all’alt. L’uomo ha tentato di nascondere cocaina e hashish in auto, pronti per essere spacciati. I militari hanno subito notato comportamenti sospetti e hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione, hanno trovato le sostanze stupefacenti ben occultate. Ora il 26enne si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Non si ferma all'alt dei carabinieri, in auo nasconde cocaina e hashish pronte per lo spaccio. È successo a Perugia dove i militari hanno arrestato un 26enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dalla ricostruzione il 26enne, durante un controllo stradale, non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri dandosi alla fuga e costringendo i militari a un breve inseguimento. Fermato, il 26enne è stato sottoposto a perquisizione che ha permesso di rinvenire 2,5 grammi di cocaina, suddivisa in quattro involucri e un involucro di hashish da 0,7 grammi, oltre che 140 euro in contanti provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

