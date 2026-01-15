Il principe William ha incaricato un esperto di crisi per affrontare le recenti tensioni e prepararsi alle sfide future della famiglia reale, compreso il ritorno di Harry e Meghan. Questa scelta strategica suggerisce un approccio mirato e deciso per gestire al meglio la comunicazione e preservare l’immagine della monarchia britannica in un momento di particolare attenzione pubblica.

A mali estremi, estremi rimedi; così il principe William ha preso in mano la situazione e, per fronteggiare scandali e grane già all’orizzonte del 2026, ha schierato l’artiglieria pesante. La corte dei Windsor, infatti, si è dotata di una Crisis Manager, una esperta capace di risolvere i peggiori grattacapi, con la promessa di lasciare la corona senza macchia, soprattutto mediatica. Un nuovo gioiello che si andrebbe ad aggiungere allo staff di coordinamento tra il sovrano e Kensington Palace, che gestisce gli interessi di William e Kate. Il nome prescelto sarebbe quello di Liza Ravenscroft, un tassello importante nella strategia di contenimento voluta dall’erede al trono per affrontare nubi vecchie e nuove che offuscano il cielo del travagliato regno britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe William ha assunto una “crisis manager” per risolvere i guai della famiglia reale (e gestire il ritorno di Harry & Meghan): ecco chi è e perché “non è un caso”

