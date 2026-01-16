CAF CISL Parma Piacenza | Isee 2026 | con la finanziaria 2026 nuove tutele per le famiglie numerose e nuove regole

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, vengono introdotte nuove tutele e regole per l’Isee, uno strumento fondamentale per valutare la situazione economica delle famiglie e garantire l’accesso ai servizi sociali. In particolare, le modifiche riguardano le famiglie numerose e gli strumenti di tutela sociale, confermando l’importanza dell’Isee come elemento chiave per il sostegno alle famiglie italiane.

