CAF CISL Parma Piacenza | Isee 2026 | con la finanziaria 2026 nuove tutele per le famiglie numerose e nuove regole
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, vengono introdotte nuove tutele e regole per l’Isee, uno strumento fondamentale per valutare la situazione economica delle famiglie e garantire l’accesso ai servizi sociali. In particolare, le modifiche riguardano le famiglie numerose e gli strumenti di tutela sociale, confermando l’importanza dell’Isee come elemento chiave per il sostegno alle famiglie italiane.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell’Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l’equità sociale e l’accesso alle prestazioni assistenziali nel nostro Paese. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è infatti una semplice pratica burocratica, ma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
