Un team di astrofisici dell’Università di Warwick ha individuato oltre 100 pianeti nascosti nei dati della missione Tess della Nasa. Questa scoperta si inserisce in un progetto che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di informazioni spaziali. La ricerca ha portato alla scoperta di 118 nuovi mondi, evidenziando come l’uso di tecnologie avanzate possa contribuire all’esplorazione dello spazio.

L’Intelligenza artificiale ha portato la “caccia ai pianeti” a un livello superiore. Un team di astrofisici dell’ Università di Warwick ha stanato oltre 100 nuovi pianeti che si nascondevano in bella vista nei dati della missione Tess della Nasa. Trentuno di questi mondi non erano mai stati visti prima, sepolti sotto una valanga di rumore di fondo che nessun occhio umano avrebbe mai potuto filtrare. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il telescopio spaziale Tess monitora milioni di stelle cercando un segno particolare: un lievissimo calo di luminosità. Immaginate una lampadina a chilometri di distanza: se un moscerino ci passa davanti, la luce diminuisce impercettibilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è un deserto vuoto”, la Terra 2.0 si avvicina grazie all’Intelligenza artificiale. Scoperti 118 nuovi mondi nascosti nei dati Nasa

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